Le Général Birame Diop : Une Carrière d'Engagement au Service de la Paix Mondiale Le Général Birame Diop, une figure éminente dans le domaine des opérations de paix, a récemment été nommé conseiller militaire du département des opérations de paix de l'ONU le 25 mai 2021. Cette nomination vient couronner une carrière dévouée à la promotion de la paix et de la stabilité à travers le monde.

Parcours Professionnel au Service de la Paix :

Le général Diop a occupé des postes clés au sein de missions de maintien de la paix des Nations Unies. Il a notamment été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUC) de 2002 à 2003, apportant ainsi une contribution essentielle à la stabilisation de la région.



Expérience Internationale et Formation de Pointe :

Sa formation de haut niveau, comprenant des études à l'École royale de l’air du Maroc, à l’Université de l’air des États-Unis et à l’École de guerre de la France, a façonné ses compétences et son expertise dans le domaine militaire. Sa maîtrise des langues anglaise et française lui a permis de travailler efficacement dans des environnements multiculturels et multilingues.



Engagement Humanitaire et Associatif :

En dehors de ses missions militaires, le général Diop a également été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change de 2009 à 2013, démontrant ainsi son engagement envers des initiatives humanitaires et de développement.



La nomination du Général Birame Diop en tant que conseiller militaire du département des opérations de paix de l'ONU témoigne de la reconnaissance internationale de ses compétences et de son engagement en faveur de la paix mondiale. Son parcours impressionnant et son dévouement à la cause de la paix font de lui une figure inspirante dans le domaine des opérations de paix et de la sécurité internationale.













GKb8qwQXIAAUHfI.jpg (130.79 Ko)



GKb8qwQXIAAUHfI.jpg (130.79 Ko)



