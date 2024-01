Le Général Moussa FALL : Pragmatisme Exemplaire dans la Modernisation des Procédures de Paiement des Amendes Forfaitaires Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 17:23 | | 0 commentaire(s)| Depuis quelques jours, un vent d'innovation souffle sur les routes de la région de Dakar, plus précisément sur l'axe menant à Diamniadio, où la Gendarmerie nationale a déployé une solution novatrice de paiement des amendes forfaitaires, baptisée Diotali. Cette initiative vise à simplifier et moderniser le processus de paiement des infractions routières, offrant aux automobilistes une opportunité unique de régulariser leur situation rapidement et efficacement.



Les éléments de la Gendarmerie nationale ont été aperçus procédant au test de cette plateforme, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans la gestion des contraventions routières au Sénégal. Cette avancée s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour améliorer la sécurité routière et faciliter les interactions entre les forces de l'ordre et les usagers de la route.



L'aspect le plus notable de cette initiative est la possibilité offerte aux automobilistes de régler immédiatement les amendes sur place. Les agents de la gendarmerie, munis d'équipements innovants, interpellent et verbalisent les contrevenants, qui ont alors la faculté de s'acquitter des frais liés à leur infraction sans devoir se rendre ultérieurement à un bureau de paiement. Cette approche pragmatique vise à réduire les retards dans le règlement des amendes, tout en facilitant la fluidité du trafic routier.



Les premiers retours font état d'une satisfaction tant du côté des automobilistes que des agents de la gendarmerie. Les usagers saluent la rapidité et l'efficacité du processus de paiement, tandis que les forces de l'ordre apprécient la facilité de gestion des infractions, permettant ainsi une utilisation plus efficiente de leurs ressources.



Cette réussite a conduit le Général Moussa FALL à prendre une décision audacieuse : étendre l'utilisation de la solution Diotali à l'ensemble des brigades de la gendarmerie dans la région de Dakar. L'objectif clair du général est d'impacter directement les caisses du Trésor Public du Sénégal, en éliminant tout intermédiaire dans le processus de collecte des amendes forfaitaires.



Cette décision démontre la vision pragmatique du Général Moussa FALL, qui, en adoptant une approche innovante, cherche à moderniser les pratiques au sein de la gendarmerie tout en contribuant activement à la bonne gestion des finances publiques. La solution Diotali s'inscrit ainsi comme un exemple concret de la manière dont la technologie peut être mise au service de l'efficacité administrative et de la sécurité routière.



En conclusion, le déploiement de la solution de paiement des amendes forfaitaires Diotali par la Gendarmerie nationale représente une avancée significative dans la gestion des infractions routières au Sénégal. Cette initiative, saluée par les usagers et les forces de l'ordre, incarne une démarche proactive en faveur de l'efficacité administrative et de la sécurité sur les routes du pays.



