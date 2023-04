Le Général de Corps d'Armée Mbaye CISSE nommé Chef d'Etat Major Général des Armées en remplacement du Général d'Armée Cheikh WADE

Le Général de Corps d'Armée Mbaye CISSE est un officier supérieur expérimenté de l'armée, avec une carrière militaire distinguée. Il a acquis une vaste expérience dans le domaine de la défense et de la sécurité, ayant servi dans diverses fonctions de commandement à travers le pays. Sa nomination en tant que Chef d'Etat Major Général des Armées est perçue comme une reconnaissance de sa compétence et de son engagement envers les forces armées du pays.



Le Général d'Armée Cheikh WADE, qui était le prédécesseur du Général CISSE, a occupé le poste de Chef d'Etat Major Général des Armées pendant plusieurs années. Sa contribution à la défense et à la sécurité du pays a été saluée par de nombreux membres des forces armées et de la population en général. Sa retraite a été annoncée avec les honneurs dus à son rang et à son service dévoué.



La nomination du Général CISSE en tant que Chef d'Etat Major Général des Armées intervient à un moment crucial pour la défense du pays. Le pays fait face à des défis de sécurité complexes, notamment la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières. En tant que Chef d'Etat Major Général des Armées, le Général CISSE sera chargé de diriger les forces armées dans ces défis, ainsi que de veiller à leur préparation et à leur efficacité opérationnelle.



Le Général CISSE prendra ses fonctions avec une vision claire de la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées, d'améliorer leur équipement et leur formation, et de maintenir une étroite collaboration avec les forces de sécurité intérieure pour garantir la stabilité et la sécurité du pays. Sa nomination est également considérée comme un signal fort du Président de la République en faveur d'une gouvernance militaire professionnelle et responsable.



En conclusion, la nomination du Général de Corps d'Armée Mbaye CISSE en tant que Chef d'Etat Major Général des Armées en remplacement du Général d'Armée Cheikh WADE marque une nouvelle étape dans la défense et la sécurité du pays. Le Général CISSE apporte avec lui une vaste expérience et une vision claire pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et relever les défis de sécurité du pays. Sa nomination est accueillie avec anticipation et espoir pour l'avenir de la défense nationale.