Le Grand Entretien : Gestion Covid-19 et conquête de la ville de Dakar…quelles stratégies de Abdoulaye Diouf Sarr ? Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 22:40 | | 0 commentaire(s)| Le Grand Entretien a reçu ce mardi Monsieur Bara DIAKHATÉ , Attaché de Cabinet du Ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf SARR , par ailleurs Maire de la Commune YOFF . Une occasion pour ce dernier de revenir sur plusieurs sujets qui défraient la chronique tels que, l’affaire judiciaire opposant le ministre Abdoulaye Diouf SARR et Dr Babacar Niang, la récente sortie du Ministre Mame Mbaye Niang contre le Maire de YOFF , rivalité entre Monsieur Diouf Sarr et Amadou BÂ.



Le très proche collaborateur du Coordonnateur des Cadres de l’APR , est largement revenu sur les attaques contre ce dernier par rapport à la gestion de la Covid-19. Elle estime ainsi que , certains veulent tout simplement créer la polémique entre le Ministre et ses collaborateurs, qui composent le le comité national de la gestion des épidémies ( CNGE) , alors que, dit-il, le ministre est en parfaite harmonie avec tout le monde.



“ il n’y a aucun problème entre le ministre Abdoulaye Diouf SARR, et le Professseur SEYDI, ceux sont les gens de mauvaises intentions qui veulent voir un problème là où ça n’existe pas. Pour le cas du Dr Bousso, c’est le ministre de la santé lui même qui a fait les démarches nécessaires auprès de son collègue du travail pour permettre à ce dernier de disposer une disponibilité afin de pouvoir bénéficier d’une promotion internationale. Donc tout ce qu’on raconte sur son départ n’est que pure invention. Quant à l’affaire Dr Babacar Niang, l’affaire est pendante devant la justice, mais j’aimerais vraiment qu’il nous apporte les preuves de ses allégations”, a-t-il martelé.



Abordant les questions politiques, Monsieur Diakhaté juge très normal le soutien de la collectivité lebou au Ministre Abdoulaye Diouf SARR qui serait , selon lui, le candidat idéal pour conquête de la ville de Dakar.



“Nous pensons logiquement que Le Ministre Abdoulaye Diouf SARR, a le meilleur profil , vu ses relations particulières avec la population Dakaroise, pour diriger la Mairie de la ville”, declare-t-il .



Poursuivant son argument, l’attaché de cabinet du ministre, demande au ministre Mame Mbaye Niang d’aller chercher une base politique plutôt que de chercher à se comparer à Abdoulaye Diouf SARR qui gère une municipalité de Dakar.



“Que Mame Mbaye Niang nous disent depuis quand il est de Ngor, et ce qu’il représente politiquement dans cette commune”,s’est-il-interrogé.



Parlant des rivalités entre le maire de YOFF et Amadou BÂ, BARA Diakhaté , minimise et revient sur l’apport de leur mentor durant la dernière Présidentielle. À l’en croire, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, n’est pas dans des polémiques, et ne sera jamais en déphasage avec les orientations du Président Macky Sall.



“Nous avons tous ce que la commune de YOFF a contribué en terme électorat pour la victoire du Président macky SALL en 2019. Et entre lui ( Amadou BÂ) et Abdoulaye Diouf SARR, les niveaux ne sont pas les mêmes. Jusqu’au moment où nous parlons les parcelles assainies sont contrôlées par le Maire Moussa SY “, a-t-il constaté.

