Le Juge Maham Diallo «refuse» de donner à Mimi un permis de visite à Sonko

Le 29 novembre dernier, l’ancienne Première ministre Aminata Touré, « munie de son autorisation de visite en bonne et due forme », s’était rendue au Camp pénal pour rendre visite à Ousmane Sonko. Installée dans la salle d’attente en compagnie de M. Déthié Fall et du député Ayib Daffé, Aminata Touré avait été éconduite après « 40 minutes d’attente par un agent de l’Administration pénitentiaire qui est venu lui dire qu’elle ne pourra pas effectuer la visite car le tampon sur l’autorisation n’était pas… nettement visible. »



D'aprés LeTémoin, Aminata Touré était ainsi obligée de rentrer chez elle sans avoir pu rencontrer Ousmane Sonko. Mais le leader du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi2024) semble obstinée à voir le leader de Pastef. Hier matin, Mimi est encore allée au tribunal de Dakar pour chercher un permis de visite auprès du juge Maham Diallo. Sans succès puisqu’elle n’a pas pu obtenir le précieux sésame. « Monsieur le Juge Makham Diallo, je me suis déplacée pour venir dans vos bureaux solliciter personnellement un permis de visite à Ousmane Sonko. Je suis au regret de constater qu’en tant qu’ancienne Garde des Sceaux, vous ne m’ayez pas fait la courtoisie de me recevoir pour me motiver votre refus de me délivrer le dit permis », a déploré l’ancienne ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Aminata Touré. Ah si elle était encore ministre de la Justice, avec quel plaisir l’honorable Makham Diallo se serait précipité pour lui dérouler le tapis rouge !



Poursuivant, l’ancienne Première ministre a invité le juge Diallo à « cultiver l’élégance républicaine, marque des grands magistrats qu’a connus le Sénégal et vous demande conformément à la loi de me délivrer un permis de visite à Ousmane Sonko ».