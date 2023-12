Le Juge ordonne la réintégration de Sonko sur les listes électorales

Ousmane Sonko doit être réintégré dans les listes électorales. C’est ce qu’a décidé le Juge du tribunal hors classe de Dakar, qui vient de rendre son verdict.



"Le juge a prononcé son délibéré. Il a demandé à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales", a annoncé l'avocat du leader de Pastriotes Me Abdoulaye Tall, rapporte Igfm..



Le Conseil de Sonko déclare que cette décision est exécutoire. Et il a tenu à lancer un message à l'Etat du Sénégal en ce sens. "Je demanderai à l'Etat du Sénégal, notamment à la Dge, cette fois-ci, d'essayer de respecter la loi en exécutant cette décision qui vient de tomber", demande-t-il.



Et d'ajouter : "Je rappelle que cette décision est éxécutoire. Même si recours il y a, ce recours n'a pas un caractère suspensif. Je demande à l'Etat du Sénégal d'être élégant envers cette justice et envers cette décision qui vient de tomber. Non seulement de rétablir Sonko mais également de remettre la fiche de parrainage à son mandataire."