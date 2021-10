Le Khalife de Ndiassane à Antoine Diome: «Le problème d’eau que nous étions confrontés est résolu grâce à vous» Les rideaux sont finalement tombés sur le Gamou de Ndiassane 2021, célébré dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 octobre. Et lors de la cérémonie officielle tenue en présence d’une délégation du gouvernement conduite par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, le Khalife général a remercié le ministre de l’Intérieur pour tous les efforts consentis pour un bon déroulement de l’évènement, surtout dans la distribution de l’eau.



«Nous étions généralement confrontés à des problèmes d’eau. Même les camions citernes ne nous servaient à rien. Cette année, grâce aux efforts consentis par vos services, les choses se sont bien passées nous avons assisté à une bonne organisation du Gamou», se félicite El Hadj Sidy Moctar Kounta, frère et porte-parole du Patriarche.



«Les camions n’ont jamais fait défaut durant le Gamou et ils ont effectué convenablement les tâches attendues. C’est pourquoi à travers tous ces efforts, le Khalife a manifesté toute sa satisfaction. Cela n’a jamais été le cas. Jadis, le peu de camions qui étaient dépêchés ne fonctionnaient pas faute de carburant. Cette année, aucune complainte de ce genre n’a été soulevée. Le Khalife sortait lui-même s’enquérir de la situation», ajoute El Hadj Sidy Moctar Kounta.



Avant de conclure en ces termes : «nous n’avons jamais eu un ministre de l’Intérieur aussi impliqué et concerné par notre Gamou».



