Le MEDD et Pdg du FEM pour l'évaluation du financement du 7ème cycle et les préparatifs du suivant

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall a reçu ce vendredi, dans les locaux dudit ministère, Monsieur Carlos Manuel Rodriguez, Président général du FEM, pour faire une évaluation du financement du FEM du 7eme cycle qui vient de se terminer. Il y avait au menu la préparation pour le 8eme cycle qui va débuter le 1juillet prochain. Pour le cycle précédent, 11 millions de Dollars ont été soulevés.



