Le Manager Et Le Magicien : Par Ibrahima Nour Eddine Diagne On a tendance à limiter le rôle du manager à la simple gestion des équipes, ce qu'il fait effectivement, mais pas dans la perspective d'une finalité. La finalité est la production de résultats.

Pour cela, le manager organise des ressources pour les convertir en performance, alignée sur des objectifs découlant d'une stratégie construite sur la base de la vision de l'organisation.



Ce modèle rationnel exige plus de la rigueur et un sens de l'organisation que du talent. C'est un univers où les ressources sont suffisantes, les aléa prévisibles et les données de pilotage disponibles et analysables.



Celui dont on ne parle pas assez, c'est le Magicien. C'est quoi un magicien en management ?



Dans le Management, le magicien c'est celui à qui on demande des résultats en le privant de ressources et en l'exposant à tout ce qui décourage.



Le magicien n'est souvent pas conscient de son talent. Sa norme devient le contraire de la rationalité et son carburant la recherche d'impact. Le magicien n'a pas besoin de spectateurs car il ne recherche pas de l'approbation mais de l'impact.



Souvent, le Magicien n'a pas besoin d'une autorité derrière lui car son amour du résultat est plus puissant que mille ordres qu'il recevrait.



D'ailleurs, quand une organisation possède des magiciens, elle fait tout pour faire semblant de l'ignorer. La parabole, c'est lorsqu'on loge un hôte et qu'on ne le nourrit pas et que malgré tout, on constate qu'il ne meurt pas. On a alors peur de lui demander comment il fait car on ne veut pas recevoir une réponse qui nous obligerait à le nourrir alors qu'on veut garder le maximum de nourriture pour nous-même.



Il y a plus de magiciens que de managers. La créativité, la résilience, l'agilité, la persévérance, la curiosité, l'humilité, l'audace et parfois l'esprit rebelle caractérisent le Magicien.



Le Magicien est-il dangereux dans une organisation ? Bien sûr. Quand c'est le grand patron qui est le magicien ça passe. Autrement, le magicien dévore l'organisation tout en produisant des résultats. Il oblige à repenser toute l'organisation pour ne pas la voir imploser.



Nous sommes pourtant dans un monde où sans magiciens, les organisations sont destinées à disparaître. Les mutations sont trop rapides et les fondations de la rationalité trop fragiles. La capacité de réaction d'une structure bien organisée est insuffisante pour braver une succession d'imprévus.



Ce qui est rassurant, c'est qu à la base nous sommes tous nés magicien. Dans nos vies privées, nous pratiquons la magie tous les jours.



La seule chose nuisible au magicien comme au manager, c'est l'excès. Excès de confiance, excès de confort, excès de mépris, excès de zèle, excès d'autorité, excès d'exigences, excès d'ego, excès...de tout.



le temps des magiciens est venu. laissez les éclore et érigez vous en surveillant bienveillant à moins que vous ne soyez vous même le magicien.



Ibrahima Nour Eddine Diagne



