« Le Marché », un mensuel économique de référence : Dr Abdou Diaw, Journaliste économique lance un nouveau magazine L’Afrique, particulièrement la zone de l’Union Économiques et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), fait aujourd’hui l’objet de fortes convoitises des grandes puissances mondiales en raison de ses nombreuses potentialités naturelles et des belles perspectives.

Pour accompagner cette belle dynamique de développement des Etats, la presse économique et financière apparaît comme un relais incontournable au regard de son rôle crucial et de sa capacité d'influence sur le choix des décisions en termes d'investissement et d'orientations des politiques publiques. C'est fort de ce constat que l'Agence de communication Africa Media Finance (AMFin) a lancé, samedi 25 mai 2024, à Dakar, le magazine économique et financier « Le Marché ».



Cette publication mensuelle est destinée aux décideurs, aux investisseurs et à tous les acteurs opérant dans le secteur de l’économie, de la finance, des assurances, des Fintech…



« Nous évoluons dans un contexte où l’information économique et financière occupe une place centrale dans le fonctionnement des marchés, des entreprises et des gouvernements. Dans les marchés financiers, l’information économique et financière est une denrée extrêmement importante ; elle constitue un élément essentiel dans la prise de décisions des acteurs.



Les investisseurs attachent une attention particulière à une presse économique et financière fiable, qui peut aider à prendre des décisions en matière de transactions », a déclaré Dr Abdou Diaw, Journaliste économique. Le Fondateur du magazine Le Marché est convaincu que ce support contribuera modestement à relever le débat économique au Sénégal.



Le Marché se veut également une vitrine de la vraie Afrique offrant une nouvelle narration des success-stories, des belles réalisations du continent. Le magazine est riche d’une douzaine de rubriques : Banque-Assurance, Oil – Mining – Gas, Echos de l’Eco, Echos du Marché des Titres publics, Tendances du marché de la BRVM, Ces Profils qui émergent, Marchés internationaux…



Le Marché dont le 2ème numéro est sorti le 13 mai 2024 s’appuie sur un réseau d’experts composés d’économistes, de financiers et d’autres spécialistes nationaux et internationaux confirmés.



Le magazine veut apporter sa contribution à l’avènement d’une presse économique beaucoup plus dynamique et devenir une référence dans la diffusion de l’information économique et financière.



