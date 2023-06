Le Ministère des Affaires étrangères annonce la fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal à l’étranger

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur informe de la fermeture provisoire des Consulats généraux du Sénégal à l'étranger.



Cette mesure conservatoire fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York.



Ces actes ont entraîné de sérieux dommages particulièrement au Consulat général du Sénégal à Milan où les machines de production des passeports et cartes nationales d'identité ont été détruites. Le service reprendra dès que les conditions matérielles et sécuritaires le permettront.



Le Ministère présente ses regrets pour les désagréments que cette fermeture provisoire pourrait causer aux usagers.