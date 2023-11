Le PDS dépose la caution de Karim Wade pour la présidentielle : en tournée à Matam, Kalidou Diallo et Sada Ndiaye prient pour son Retour En attendant le retour de Karim Wade au bercail, ce lundi, le Parti démocratique sénégalais (Pds) va déposer la caution pour la participation de son candidat à la Présidentielle de février. Une information donnée par leur Secrétaire national à la communication, Nafissatou Diallo.

Le fait de déposer à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) la somme de 30 millions de francs Cfa est un pas vers Dakar pour le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, en exil à Doha depuis 2015.



Après leurs retours au Pds, les deux barons politiques à Matam, Sada Ndiaye et Kalidou Diallo font bouger les choses dans le Fouta. Et pour le retour du candidat de la grande coalition «Sopi Dolima/Karim Président 2024», «des prières ardentes et ferventes ont été dites pour le retour sain et sauf» du fils de l’ancien président, selon un communiqué.



Et surtout pour son «triomphe» dès le soir du dimanche 25 février 2024. Kalidou Diallo et Sada Ndiaye ont d’ailleurs organisé une tournée du 9 au 13 novembre 2023 dans «les 26 sections communales» du Pds de la région de Matam.

