Le PUDC lève plus 100 milliards pour sa 2e phase

Mercredi 18 Novembre 2020

Après une pause à cause d’un problème de financement, le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (Pudc) a repris ses activités de plus belle. Le problème de fonds est dépassé. Puisque le programme, pour sa deuxième phase, a déjà levé un financement de plus 100 milliards Fcfa. La Banque Islamique de Développement (Bid) a débloqué 36,478 milliards FCFA, la Banque Africaine de Développement (BAD) 45,295 milliards Fcfa. Tandis que la Saudi Fund Dev (FSD) a dégagé 24,136 milliards Fcfa. Il faut souligner que le budget du programme s’élève 300 milliards Fcfa sur quatre années.

