Le Pastef veille au grain ! A Fatick, les patriotes contrôlent le processus électoral…

La preuve, la Coordination départementale de Pastef Fatick s’est rendue hier matin au commissariat de Fatick afin de s’entretenir avec le commissaire sur le nombre insuffisant de Sénégalais autorisés à s’inscrire quotidiennement pour l’obtention de la Carte Nationale d’Identité.



Dans une note, ils indiquent que le Commissaire, très disponible, et son équipe les ont bien accueillis et leur ont présenté le matériel dont ils disposent, ainsi que les conditions dans lesquelles ils travaillent.



Bien édifiés sur le fait que le problème de l’obtention de la CNI ne dépendait pas d’eux, mais d’un ensemble de raisons relevant exclusivement de l’Etat, ils ont pris note et promettent de publier un communiqué prochainement pour dénoncer la situation et proposer des solutions pour faciliter aux citoyens l’exercice de leur droit le plus fondamental. …



