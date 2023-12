Le Plan Sénégal Émergent : Observez l'état des routes devant Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) LE FOND DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS TERRESTRES : Un scandale révélant la dégradation totale de la route aux Almadies Les Almadies, considérées par les habitants de Dakar comme un quartier huppé de la capitale, ne sont qu'une façade trompeuse. La route qui mène du rond-point de Ngor à la grande route du King Fahad Palace est la seule partie en apparence acceptable. Le reste n'est qu'un leurre. Des routes impraticables, des dédales jonchés de fosses septiques dont les odeurs nauséabondes impactent gravement l'environnement, des bâtiments abandonnés et infestés par des étrangers. On dirait un quartier-ghetto au cœur des Almadies. Aucun cadre de vie n'a été aménagé pour correspondre à l'image d'un quartier huppé, telle que perçue par les citadins.



Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

La célèbre route bordant l'immeuble Philippe Morris est le parfait scandale qui témoigne de l'incompétence des autorités en matière de gestion des transports routiers au Sénégal. En parcourant cette ruelle, parsemée de dos d'âne non signalés et de crevasses sans fin, juste en face de cette route indescriptible, on aperçoit le siège du Fonds de Développement des Transports Terrestres. Incroyable mais vrai, devant le siège de cet organisme, la situation de la route correspond aux pires cauchemars des habitants du Sénégal.



Une situation inexplicable et intolérable à laquelle l'État devrait réagir promptement. Les canalisations défectueuses, les montagnes d'ordures, tout rappelle un lieu abandonné, alors même qu'il abrite les plus hautes autorités de la République et des personnalités publiques qui prétendent agir pour le bien-être social du pays.



Pour couronner le tout, un terrain est dédié depuis des années à la construction d'une mosquée pour la localité. Or, cet endroit est toujours clôturé, sans aucun effort entrepris, alors qu'aucune mosquée environnante ne satisfait les besoins des fidèles.



Les riverains, ahuris par cette situation, se demandent comment de telles questions restent sans réponse, en escaladant ces lieux au cœur de la bourgeoisie dakaroise. La classe dirigeante doit être alertée sur l'urgence d'agir et de résoudre ces problèmes, qui minent la réputation du quartier et affectent la qualité de vie des résidents.













Les ressources du FERA proviennent de diverses sources telles que la dotation budgétaire, la taxe parafiscale, les péages autoroutiers, les taxes à l'essieu, le trafic de transit, les dons, les legs, etc. Les dépenses autorisées couvrent un large éventail d'activités liées à l'entretien routier, de travaux courants à la sensibilisation du public en passant par la sécurité routière.



Cependant, malgré ces missions et ressources détaillées, des critiques persistent quant à l'efficacité du FERA dont le directeur est Papa Ibrahima FAYE, notamment en ce qui concerne l'entretien des routes aux Almadies et à Keur Gorgui. Les habitants constatent un manque de transparence dans la gestion des fonds et une inefficacité apparente dans la résolution des problèmes routiers locaux. Cette situation soulève des questions sur la réalisation des objectifs du FERA et suggère la nécessité d'une évaluation approfondie de ses actions.



Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) a été créé avec la mission cruciale de contribuer de manière durable au financement de l'investissement et de l'exploitation pour la modernisation des systèmes de transport public. Cependant, des critiques émergent concernant le manque de collaboration entre le FDTT et le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), notamment en ce qui concerne la dégradation du bureau du FDTT.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook