Le Pr Amadou Wagué "Fellow de la société américaine de Physique" : le Président Macky magnifie le capital humain, la plus grande richesse du Sénégal Le Pr Amadou Wagué, ancien Directeur de l’Institut de Technologie Nucléaire Appliquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été élu Fellow de la société américaine de Physique. A l’annonce de cette distinction, le Président Macky Sall a magnifié à travers un Tweet le capital humain du pays, la plus grande richesse du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

« Le capital humain a toujours été et restera la plus grande richesse du Sénégal. Après la première place de l’UCAD an Afrique Francophone, je félicité le Professeur Aamadou Wagué de l’Ucad qui vient d’être élu fellow de la société américaine de physique. Le Sénégal tient son rang. Bravo ! » S’est-il réjouit



Le Fellow est une distinction de la société savante « American Physical Society, APS » fondée le 20 mai 1899, basée aux États-Unis, active dans le domaine de la recherche scientifique en physique.







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook