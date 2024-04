Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : Pour une Gouvernance Vertueuse et le Respect de l'Héritage National À l'approche de la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal, Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a partagé sa vision pour un Sénégal meilleur tout en rendant hommage aux figures marquantes de l'histoire de la nation.



Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|



Dans son discours, le Président a surpris en annonçant sa démission de son poste de secrétaire général de PASTEF-Les Patriotes, affirmant ainsi son désir de se placer "au-dessus de la mêlée" dans sa quête pour un Sénégal prospère et équitable pour tous. Il a exprimé son engagement en faveur d'une gouvernance vertueuse, basée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte, des valeurs essentielles pour assurer la transparence et la légitimité des institutions publiques.



En un geste de reconnaissance envers les héros du passé, le Président a rendu un vibrant hommage aux vaillants résistants qui ont lutté contre le système colonial pour défendre la liberté et les valeurs culturelles du peuple sénégalais. Il a également salué avec respect et affection les anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour la liberté de la nation.



Le Chef de l'État a exprimé sa gratitude envers ses prédécesseurs, les présidents Senghor, Diouf, Wade et Sall, reconnaissant leur contribution à l'édification de la nation sénégalaise. Il a souligné la nécessité de poursuivre leur œuvre collective pour bâtir le Sénégal de demain, en s'appuyant sur l'héritage laissé par ces illustres figures.



En lieu et place du défilé traditionnel, le Président, en tant que Chef suprême des armées, présidera une cérémonie sobre et symbolique de levée des couleurs au Palais de la République. Cette cérémonie, placée sous le thème "Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale", témoigne de l'importance accordée par le Chef de l'État à la contribution des forces armées à l'unité et à la stabilité du pays.















DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook