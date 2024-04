Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : Un Engagement Ferme pour l'Emploi des Jeunes et la Lutte contre la Vie Chère En ce 3 avril, marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message fort aux jeunes du pays. Dans son discours, le Président a mis en lumière les aspirations légitimes des jeunes sénégalais pour la réussite, soulignant l'importance cruciale de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.



Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 22:46



Le chef de l'État a affirmé son engagement à faire de ces domaines une priorité élevée des politiques publiques, en collaboration étroite avec le secteur privé. Reconnaissant les défis existants, il a souligné la nécessité de revoir, améliorer et rationaliser les mécanismes actuels pour mieux répondre aux besoins en emploi et en création de revenus pour les jeunes.



Pour favoriser la création d'emplois, le Président Faye a annoncé son intention de s'appuyer sur un secteur privé fort, soutenu par l'État. Il a souligné la volonté commune de renforcer l'économie nationale en répondant aux besoins prioritaires du pays. Tout en reconnaissant l'importance du secteur privé international, il a mis en avant le rôle central du secteur privé national dans ce processus de développement.



Par ailleurs, le Président a pris acte des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens sénégalais en raison du coût de la vie. Cette question, a-t-il souligné, le préoccupe particulièrement et retient toute son attention. Dans un souci de répondre aux attentes de la population, des mesures fortes seront prises dans les jours à venir, après des consultations approfondies avec les parties prenantes concernées.



Dans un contexte où l'emploi des jeunes et la lutte contre la vie chère demeurent des enjeux cruciaux pour le développement du Sénégal, le discours du Président Bassirou Diomaye Faye témoigne d'un engagement ferme en faveur du progrès économique et social du pays.















