Le Président Macky Sall sur son avenir après le pouvoir: " les chefs d'État après leurs services quittent le continent, moi je ne quitterai pas le continent. Je resterai au Sénégal et en Afrique". Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2023 à 01:28 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une rencontre qui s'est tenue à Diamniadio, le Président Macky Sall s'est prononcé sur son avenir après le pouvoir. " J'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République mais ce qui est sûr c'est que je serai à la disposition de celui ou celle qui sera élu. Cela dépend de ce que les sénégalais feront. En tout cas, le futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils oui, sinon je vais me reposer et faire autre chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire après la présidence de la République. Moi j'ai gardé tout ce qui est positif que mon prédécesseur a fait. Il avait des projets comme la case des tout-petits, on l'a renforcé...Il avait commencé l'aéroport international Blaise Diagne à 30%, je l'ai terminé...Je pense que la suite devrait être de la même temporalité c'est-à-dire reconnaître ce qui est positif...", a-t-il indiqué.



Poursuivant, le Président Macky Sall de souligner " Parfois oui les chefs d'État après leurs services, ils quittent le continent, moi je ne quitterai pas le continent. Je resterai au Sénégal et en Afrique, ça c'est certain. Pour le reste l'avenir nous édifiera...".

www.dakaractu.com



