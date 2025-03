Le Président de l’Assemblée nationale reçoit une délégation de l’Association parlementaire Canada-Afrique

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce lundi 17 mars, une délégation de l’Association parlementaire Canada-Afrique (CAAF), accompagnée de l’Ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur Marcel Lebleu. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les réformes en cours au sein de l’Assemblée nationale du Sénégal et de renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions.

La délégation a exprimé son honneur d’être reçue par le Président de l’Assemblée nationale, saluant en lui un modèle d’espoir et de dynamisme, reflétant les aspirations de la jeunesse sénégalaise.



À cette occasion, le Président El Malick Ndiaye a présenté les réformes engagées pour moderniser et optimiser les activités parlementaires. Il a notamment évoqué la révision des règlements intérieurs, financiers et administratifs de l’Assemblée, ainsi que la création d’un organe interne dédié à la gestion des marchés publics. Il a également mis en avant l’instauration d’un système de comptabilité plus rigoureux, visant à garantir une gestion transparente et efficace des fonds publics.



En outre, il a souligné la digitalisation du processus de vote et des pratiques parlementaires et administratives, un levier essentiel pour renforcer l’efficacité et la transparence de l’institution.

« Ces réformes visent à rendre l’Assemblée nationale plus dynamique, plus transparente et mieux alignée avec les attentes de nos citoyens », a déclaré le Président El Malick Ndiaye.



Les échanges ont également porté sur les opportunités de partage de bonnes pratiques parlementaires entre le Sénégal et le Canada. Dans cette perspective, le Président de l’Assemblée nationale a exprimé son souhait d’organiser une mission de benchmarking au Canada, afin d’approfondir la coopération entre les deux institutions.



Assemblée nationale