Le Procès de Yarga Sy et Cie, renvoyé au 22 novembre

Yarga Sy et plusieurs autres, Mame Pathé et 17 autres jeunes Pastéfiens devaient comparaître ce mercredi. Mais, leur procès a été renvoyé au 22 novembre prochain.



Yarga Sy a été arrêté dans l’affaire de tentative présumée d’assassinat de Ousmane Sonko. Dans cette procédure, il est poursuivi pour tentative d’assassinat, homicide involontaire et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne, rappelle iGFM.



Le mis en cause fut aussi placé sous mandat de dépôt dans une autre procédure, pour atteinte à la sûreté de l’État.