Le SAES décrète une journée «université morte» le jeudi 30

A ce rythme, il est à craindre que l’année universitaire soit hypothéquée. Car le syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur (Saes) fait monter la lutte d’un cran. En plus de l’arrêt des cours dispensés en ligne dans toutes les universités publiques construites sur le modèle de l’enseignement en présentiel, le Saes décrète une journée « université́ morte » le jeudi 30 novembre 2023, relate L'As.



Le syndicat fustige la situation incompréhensible et grave de fermeture et d’arrêt des enseignements dans certaines universités publiques depuis bientôt 6 mois avec l’approbation du ministre de tutelle et le non-respect du protocole d’accord Saes-Gouvernement du 6 janvier 2023. Le mot d’ordre est suivi d’une cessation des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et l’arrêt de toute participation aux activités administratives et réunions.



En outre, le Saes invite les militants de toutes les universités du Sénégal àse mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour la sauvegarde de l’université publique.