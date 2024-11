Le Secteur Santé vers une nouvelle grève : Le SATSUS félicite ses militants et prépare une mobilisation renforcée Le Comité Exécutif National (CEN) du Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé et des Spécialistes Paramédicaux (SATSUS) s'est réuni le 20 novembre 2024 pour analyser l'impact de la grève totale observée le 13 novembre et tracer les contours d’une nouvelle phase d’actions.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette rencontre, le CEN a salué l'engagement des militants et sympathisants ayant scrupuleusement suivi le mot d’ordre. Tout en félicitant leur détermination, il a également invité les autres spécialistes paramédicaux à rejoindre la lutte, affirmant que la victoire de ce combat serait bénéfique pour l’ensemble des travailleurs du secteur.



Le CEN a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation. Il a exhorté les bureaux de zones à intensifier les campagnes d’information et à renforcer la communication locale pour une meilleure adhésion à leurs prochaines mobilisations.



Conscient des désagréments causés à la population, le SATSUS a tenu à préciser que leur mouvement n'est en aucun cas dirigé contre les citoyens. Les revendications visent les autorités administratives, qui, selon le syndicat, ont l’obligation d’assurer une gestion adéquate du système de santé tout en respectant les droits des travailleurs.



