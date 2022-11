Le Sénégal dispose de 2539 Enseignants-chercheurs

Lors de son passage en commission à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a été interpellé sur l’évolution du personnel d’enseignement et de recherche. Dans sa réponse mentionnée dans le rapport de la commission, Pr Moussa Baldé a informé que le nombre d'enseignants-chercheurs est passé de 2 027 en 2015 à 2 539 en 2022. Les subventions des universités arrêtées à 78 milliards en 2023 Le ministre des Finances et du Budget a révélé en commission le montant des subventions accordées aux universités publiques. Celles-ci ont connu une hausse en 2023. Selon Mamadou Moustapha Ba, les subventions des universités sont passées de 70 milliards FCFA en 2022 pour atteindre 78 milliards FCFA en 2023.



D'aprés L'As, il ajoute que ce montant pourrait être consolidé au cours de l'exercice budgétaire 2023. Sur un autre registre, le patron des Finances sénégalaises a souligné que la recherche est transversale. Ce qui fait, dit-il, que son budget est estimé, sur ressources internes, à 26,821 milliards FCFA en 2023. Il est favorable à une augmentation des crédits des universités qui sont souvent confrontés à des déficits. A cet égard, il souligne que le budget de l'UVS a connu une hausse de 2 milliards FCFA. Ce que la bouffe des étudiants coûte à l’Etat ! La facture de restauration des universités publiques tourne autour de 10 milliards FCFA. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministre de l’Enseignement Supérieur, Pr Moussa Baldé lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le budget de son département. En outre, le ministre des Finances et du Budget a fourni des chiffres journaliers sur la restauration à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. A en croire Mamadou Moustapha Ba, la facture journalière des restaurants de l’Ucad est de 64 millions FCFA, soit 1,8 milliard FCFA par mois, uniquement à l'UCAD.