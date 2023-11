Le Sénégal perd 142 milliards par an de recettes fiscales

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est en train de perdre 142 milliards FCFA de recettes fiscales. Cela est dû au renoncement à certains taxes et droits de douanes, notamment sur le riz et le blé. D’ailleurs, en 2022, notre pays avait procédé à une suspension de 98 milliards d’impôts et de 142,4 milliards de taxes.



Ce qui équivaut quasiment à 240,4 milliards de suspension de taxes, en deux ans, pour permettre de réduire les prix des denrées de première nécessité. Au niveau de la subvention budgétaire, 100 milliards ont été injectés pour les denrées de première nécessité. L’objectif était d’accompagner les 15 mesures qui avaient été prises à l’issue de la concertation sur la vie chère, relate L'As.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook