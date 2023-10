Le Sénégal sans Gouvernement depuis vendredi, inédit

Le Sénégal est sans gouvernement depuis vendredi. Une situation inédite qui porte l’empreinte de Macky Sall. Le président de la République a cette fâcheuse habitude de faire trainer les choses. Ou de jouer l’important, histoire de faire languir ses sujets et montrer que c’est lui qui décide, et lui seul. La dernière manifestation en date de cette volonté de montrer que c’est lui qui décide remonte à la désignation du candidat de BBY, mais aussi sa décision de ne pas se présenter ou pas jusqu’à sa décision du 03 juillet dernier. Ce mardi, cela fera 96 heures que le Sénégal n’a pas de gouvernement.



Il faut feuilleter les archives politiques pour savoir si une telle situation était jamais arrivée dans notre pays par le passé. Inutile de chercher la réponse pour dire que cela ne s’est jamais produit dans notre pays. Un Sénégal resté près de 96 h sans gouvernement ! Les Sénégalais s’expliquent difficilement une situation qui dénote tout simplement un manque de maitrise de la situation. Parce que le choix de ministres à nommer dans une période aussi courte d’octobre à février (5 mois) ne devrait guère être un exercice difficile pour le chef de l’Etat.



En réalité, Macky Sall démontre qu’il éprouve de la difficulté à mettre en place un Gouvernement. Entre les lobbyings des ministres sortants et de ceux qui veulent entrer au Gouvernement, la nécessité de caser les protégés de la Première dame, celle aussi de conserver leurs portefeuilles aux protégés des marabouts, la peur que certains défénestrés n’entrent en rébellion à cinq mois de la présidentielle, les exigences des alliés etc., Macky Sall doit marcher sur des œufs. Car, encore une fois, à quelques mois de la présidentielle, la moindre fausse manœuvre risque de lui coûter très cher ! D’où la difficulté qu’il a de former un gouvernement depuis 96 heures !



Le Témoin