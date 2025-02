Le Soleil : Le Trésorier Général Abdoulaye Fall blanchi sur l'affaire des 15 milliards L’ancien Trésorier Général, Abdoulaye Fall, a été éclaboussé par des rumeurs persistantes l’accusant d’avoir transféré 15 milliards de FCFA sur son compte personnel. Cependant, après vérification, il s’avère que cette information est fausse. Les fonds en question concernent un compte de l’État du Sénégal et non un compte personnel.



Le Ministère des Finances a clarifié que le Trésorier Général est un agent comptable central du Trésor. Il est chargé de la gestion des opérations financières de l’État, notamment les recettes et les dépenses du budget général. En conséquence, la présence de ces fonds dans un compte sous sa gestion ne constitue en aucun cas une irrégularité.



Cette mise au point, également relayée par plusieurs médias dont Leral TV et Leral Net, met fin aux spéculations et rétablit la vérité.



