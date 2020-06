Le Synpics marque toute sa solidarité à Yérim Seck !

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Yérim Seck peut compter sur le soutien du Synpics. En effet, le Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal, qui a eu des échanges avec notre confrère et son conseil juridique, lui a témoigné de sa solidarité. Il renseigne que l’audition a essentiellement tourné autour de la source des informations qu’il a divulguées sur l’affaire Batiplus, notamment sur les 4 milliards qu’il a évoqués et les preuves y afférentes. Le Synpics tenu à rappeler que protection des sources d’information du journaliste est la base de la liberté de presse et constitue un pilier essentiel de la déontologie journalistique.



«Par conséquent il ne saurait, en aucune manière, être demandé à un journaliste de trahir ses sources. De même, la preuve d’une information liée à une source à protéger, ne saurait également être exigée à un journaliste. Demander donc au journaliste Cheikh Yérim Seck, l’origine de ses propos est en totale contradiction avec la liberté de la presse. C’est une démarche inopportune d’autant plus que l’affaire pour laquelle le journaliste est entendu, est pendante devant la justice et fait déjà l’objet de plusieurs traitements dans les médias», indique le Synpics dans son communiqué de presse.



Il dit suivre, en rapport avec la Fédération Internationale des Journalistes, Reporter Sans Frontières et le CPJ, cette affaire avec beaucoup d’intérêt et fera du respect de la liberté de la presse son objectif.



IGFM

