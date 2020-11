Le banquier Mohamed Ndiaye " oublie" de payer la pension alimentaire – Son ex le traîne devant le tribunal Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|

Il oublie ou il fait semblant mais, toujours est-il que le banquier Mohamed Ndiaye, ancien Directeur du Crédit Mutuel ne s’acquitte de son devoir. Divorcé d’avec la dame Ndèye Thilor Diouf, il était astreint à verser une pension alimentaire mensuelle de 150.000 francs à son ex-épouse pour l’entretien de l’enfant qu’ils ont eu ensemble lors de leur union. A cause de ce manquement qui dure depuis trois ans car le couple s’est séparé depuis 2017. Aux torts de Mohamed Ndiaye qui avait été reconnu coupable d’abandon de domicile conjugal. La dame avait fait consigner le fait par un huissier et versé le constat de ce dernier dans le dossier qu’elle a présenté au juge pour demander le divorce. Malgré les tentatives d’usage de les réconcilier, le magistrat qui les a entendus a été contraint de porter l’affaire devant la barre. C’est ce matin, 4 novembre que l’affaire est appelée au tribunal.

Il est à craindre que le banquier Mohamed Ndiaye soit vivement mis à partie par la défense et même par le procureur car, lors d’une audience précédente au cours de laquelle il était convoqué, il avait joué la fille de l’air et ne sème par le procureur car, lors d’une audience précédente au cours de laquelle il était convoqué, il avait joué la fille de l’air et ne s’est donc pas présenté au tribunal.

A signaler que le sieur Ndiaye est actuellement en poste au ministère de la Femme. Lors du procès pour divorce, il avait été condamné à verser une pension alimentaire de 150.000 francs par mois et à remettre à son ex des dommages et intérêts de trois millions de francs. Il s’agissait d’une audience en référé où l’ancien banquier a argué de « difficultés financières » pour éviter de payer. Et, à l’insu de la dame Ndèye Thilor Diouf, Ndiaye va interjeter appel.

Ce matin, l’on saura à quoi s’en tenir et si Mohamed Ndiaye s’en sortira à bon compte.



















Nous y reviendrons





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Le-banquier-Mohamed-Ndi...

Accueil Envoyer à un ami Partager