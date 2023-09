Le « berndel » ou les plats de réjouissance : un lien incontournable du Magal

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Le « berndel » ou plats de réjouissance, est un lien incontournable du Magal où nul besoin n’est de savoir qui est qui pour s’assoir et consommer comme bon vous semble la veille et l’après magal, dans n’importe quelle maison hôte.

Du magasin de stockage à la cuisine, à Keur Serigne Fallou, Leral Tv a tendu son micro aux talibés, hommes et femmes au cœur de cette restauration gratuite…