Le boutiquier vole les frais d’hospitalisation de la femme de son voisin pour construire sa maison en Guinée

Dian Kaly Diallo est établi depuis plusieurs années dans la commune de Joal où il tient une boutique. Originaire de la Guinée, il est parvenu à nouer amitié avec plusieurs clients et voisins. Parmi ceux-ci figure le retraité, Mamadou Traoré qui fera de Dian Diallo son homme de confiance.



En atteste le geste de Traoré qui pour soigner son épouse souffrant d’une insuffisance rénale, a vendu son terrain à 4 millions FCfa et confié l’argent au boutiquier Dian Diallo. Grande sera sa surprise d’apprendre que le boutiquier avait détourné ce montant pour achever la construction de sa maison en Guinée. Le dossier a fini à la brigade de gendarmerie de Joal



Selon des sources de l’Observateur, cette affaire remonte au mois de novembre 2023. A l’époque, le vieux Mamadou Traoré découvrait que son épouse souffre d’une insuffisance rénale. Après avoir cherché en vain de l’aide auprès des bonnes volontés à Joal, Traoré choisit de vendre son unique terrain à la somme de 4 millions FCfa. Mamadou Traoré va confier l’intégralité de la somme à son voisin, Dian Kaly Diallo qu’il considère comme un homme de confiance.



Le retraité lui précise que ce montant est destiné à prendre en charge les frais d’hospitalisation de son épouse qui attendait le démarrage de ses séances de dialyse à l’hôpital régional de Thiès.



Mais, le boutiquier originaire de la Guinée va, courant décembre 2023, envoyer à ses parents établis au pays, l’intégralité de la somme achever les travaux de construction de sa maison. Sachant que l’épouse du retraité devait entamer ses dialyses en janvier, Dian K. Diallo va faire croire à Traoré qu’il garde toujours les 4 millions FCfa.

Entre temps, Dian Diallo quitte le quartier et déménage dans une autre localité de Joal, à l’insu du retraité.



Pour parfaire son coup, il confie son commerce à un compatriote. Une attitude qui intriguera le vieux retraité qui parvient à localiser le boutiquier pour exiger qu’il lui remette son argent. Ce que refuse catégoriquement Dian Diallo. Mamadou Traoré saisit les gendarmes de la brigade de Joal d’une plainte contre le boutiquier.



Face aux enquêteurs, Dian Kaly Diallo reconnaît avoir utilisé les frais d’hospitalisation de la femme du plaignant dans la construction de sa maison en Guinée. Mieux, il précise ne pas être en mesure de payer. Dian dira avoir également prêté 200 000FCfa de ce montant à un marchand ambulant du nom de Talla Khouma qui refuse de rembourser. Au terme de sa durée légale de garde, Dian Kaly Diallo a été déféré hier jeudi au parquet de Mbour