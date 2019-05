Le calvaire des demandeurs de visa à l'ambassade De Grande Bretagne à Dakar Je souhaite partager ma frustration concernant ma demande de visa pour la Grande Bretagne.

Le 25 janvier 2019 j’ai déposé une demande de visa pour un voyage professionnel à Londres à travers la plateforme TLS sis au rond-point des Almadies à Dakar, moyennant un prépaiement de frais de visa en ligne de 199 USD et contre un reçu de dépôt et un numéro de dossier UK VISA.

Pour information, le traitement des demandes de visa se fait désormais à Londres après l’envoi du dossier par TLS.

Les frais de dossiers s’élèvement pour cette demande à 500 Euros incluant les frais de traduction de tous les documents fournis.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Le 08 février 2019 c’est-à-dire 2 semaines après je recevais une réponse de refus que je ne comprenais pas et que j’ai par ailleurs contesté même si je n’avais aucun espoir qu’une suite soit donnée à cette protestation.

C’est qui explique ma frustration, c’est que depuis le 27 février 2019, je demande le retour de mon passeport sans aucune réponse.

J’ai contacté TLS qui me sert la réponse automatique que tant que le dossier est en instruction, ils ne peuvent pas me donner de réponse sur le statut de la demande que je connais déjà et leur ai notifiée par ailleurs en joignant la lettre de réponse.

Je contacte UK VISA par mail en payant 5 £ pour accéder à des téléopérateurs probablement basés dans des pays de l’Afrique du nord et la réponse est la même que celle de TLS c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de réponse sur le statut de ma demande et qu’il me suggère de contacter un « immigration advisor » qui sont des avocats basés à Londres.

Un collaborateur britannique qui vit en France a réussi à joindre UK visa à travers leur téléopérateur et obtenu la réponse qu’il peuvent demander le retour du passeport mais n’ont pas de réponse quant à sa localisation actuelle et que je devrai en avoir un retour par mail dans un délai de 15 jours.

Cette dernière action date du 17 avril et à ce jour c’est-à-dire le 30 avril, j’attends toujours alors que j’ai un voyage à préparer courant mai et un visa à renouveler avant.

Ma seule question est de savoir si un service consulaire du Sénégal oserait retenir le passeport d’un britannique pendant 15 jours sans raison valable ???

Aussi j’attire votre attention sur le fait que j’ai le sentiment que ma demande de retour de mon passeport a été « prise en charge » à partir du moment où celle-ci a été faite de la France.

D’un autre coté, j’ai demandé l’assistance du consulat britannique qui a royalement ignoré ma requête.

En somme mon passeport est retenu je ne sais ou depuis un délai de plus de 3 mois pour un visa qui m’a déjà été refusé. Voilà ce que je qualifie de foutaise britannique.







Ndeye Fatou Diouf

Citoyenne sénégalaise

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos