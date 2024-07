Le chef de l’opposition dans les grandes manœuvres : Amadou Bâ veut monter son “Benno” sur les ruines du Benno de Macky Amadou Bâ veut monter son “Benno” sans Macky Sall et ses inconditionnels. C’est l’idée que lui prête une source proche de Benno. Le projet a ses grands militants à l’AFP et au PS, même s’il y a des résistances.

Amadou Bâ est dans les grandes manœuvres. Sa dernière visite à Touba est une étape cruciale dans la finalisation d’un plan encore en gestation. Une source proche du candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) ayant requis l’anonymat nous a informé de la ferme volonté d’Amadou Bâ de monter son “Benno”. Il s’agit dans cette opération, non seulement de se séparer de Macky Sall, mais aussi de mettre à l’écart tous ses inconditionnels.



D’après le journal Point Actu, la même source informe que cette chirurgie du chef de l’opposition a commencé à être concluante au sein même du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar. Sans trop de détails, notre interlocuteur est sûr que des parlementaires sont prêts à lâcher Macky Sall. Nombre de ces députés ne pardonnent pas à l’ancien chef de l’Etat d’avoir, à leurs yeux, ouvert le boulevard du pouvoir au tandem Diomaye-Sonko.



Mais la source se veut formelle : “Amadou Bâ fait des pieds et des mains pour rencontrer Macky Sall”. Sur quels sujets l’ancien Premier ministre veut-il s’entretenir avec le patron Benno Bokk Yaakaar ? Cherche-t-il à avoir l’aval de Macky Sall sur son projet de “Benno” ? Interpellée sur ces questions, la source n’a pas été en mesure d’éclairer notre lanterne. Mais, des sources proches de l’Alliance des forces de progrès (AFP) indiquent que l’ancien président de l’Assemblée nationale et secrétaire général de l’AFP, Moustapha Niasse adhère au projet d’Amadou Bâ.



Ces mêmes sources ajoutent que le député progressiste Malick Diop est en phase avec son secrétaire général. Néanmoins, précise-t-on, l’idée est loin d’emporter la conviction de certains caciques de l’AFP. Il reste que l’AFP a, dès le 30 mai dernier, réuni son secrétariat politique exécutif, sous la présidence de son Secrétaire général, Moustapha Niasse, pour dire, évaluant la Présidentielle, que leur “parti a subi, à plusieurs reprises, des investitures opaques et cavalières facilitées par des dispositions du Code électoral”.



Le communiqué a souligné aussi “un déséquilibre dans les nominations dans l’appareil d’Etat et dans les Institutions”. Pour toutes ces raisons, le secrétariat politique exécutif a annoncé la décision de l’Afp de “s’adapter aux nouvelles données avec courage, mesure et lucidité, dans l’esprit de son Acte fondateur, la Déclaration du 16 juin 1999”.



La structure a même annoncé la “validation des propositions tendant à prendre tous les contacts nécessaires, pour la création d’un large cadre inclusif de concertation, capable de se hisser à la hauteur des impératifs de l’heure” avec une direction collégiale composée essentiellement de jeunes, de la base au sommet. L’idée de faire un “Benno” sans Macky Sall et ses conditionnels aurait également épaté la présidente socialiste du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye. Une position qui prolonge l’investiture socialiste d’Amadou Bâ à la dernière Présidentielle.



Le Parti socialiste (PS) n’est pas pour autant emballé par le projet. Notre source signale que l’ancien ministre de l’Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam et le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye résistent à la volonté d’embarquer le PS dans cette aventure. A. Bâ se préparait même à annoncer son plan dans une interview télévisée, relayée par un média privé, mais il y a finalement renoncé.



En tout cas, le temps file vite. Et Amadou Bâ est sûrement conscient de la volonté des tenants du pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale dès septembre. D’ici là, Amadou Bâ doit mettre en place sa structure politique et se préparer à aller aux Législatives.



Présenté comme un homme politique jamais au front, l’ancien PM devra désormais s’affirmer sur le terrain et briser cette image de combattant par procuration qu’on lui prête. Ses contempteurs l’accusent, en effet, de ne jamais décliner et défendre ses ambitions. “On fait tout pour lui, même sa dernière candidature à la Présidentielle est une volonté de Macky Sall !”





