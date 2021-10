Le communiqué du conseil des ministres du mercredi 20 Octobre 2021 Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 22:59 | | 0 commentaire(s)|



A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs vœux à la Oumah islamique, à l’occasion des célébrations du Maouloud, marquant la date anniversaire du Prophète Mohamed (PSL).

Le Président de la République prie, avec la Nation, pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.

Abordant la question liée à l’amélioration du cadre de vie des populations et de la modernisation de nos villes, le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement, la priorité qu’il accorde à la propreté dans toutes les collectivités territoriales du pays.





Le Président de la République encourage, d’ores et déjà, les actions notables et visibles accomplies par l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets (UCG) sur l’étendue du territoire national, tout en demandant une amplification de ses activités à travers le renforcement des emplois dans le secteur avec les 12000 emplois du programme " XËYU NDAW ÑI ", dans une perspective d’une véritable économie circulaire dans ce secteur (nettoiement, traitement, recyclages, valorisation).

Le Chef de l’Etat signale, dans ce cadre, l’urgence d’accentuer la mise en œuvre du Programme de Modernisation de la Gestion des déchets (PROMOGED), programme doté de ressources conséquentes, qui doit intégrer des volets prioritaires "sensibilisation des populations" et appropriation durable de la stratégie nationale de gestion des déchets, par les acteurs de l’écosystème de l’hygiène publique, du nettoiement et de la propreté.

Le Président de la République invite, dès lors, le Ministre en charge de l’Hygiène publique, à relancer l’organisation régulière des Journées nationales de nettoiement (Cleaning day) avec l’implication au premier plan, des collectivités territoriales et des forces vives de la Nation.





Le Chef de l’Etat demande, en outre, au Ministre en charge de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de poursuivre, en relation avec les collectivités territoriales et autres parties prenantes, les projets d’embellissement et d’équipement en mobiliers urbains de nos villes et communes. Le Président de la République rappelle, à ce sujet, la nécessité d’assurer un aménagement paysager adapté (plantations d’arbres, entretien et réalisation de parcs et jardins), des espaces publics ; d’améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens sur les boulevards et axes routiers, qui doivent être aménagés (pavage) et libérés, à terme, de tout encombrement et de toute installation irrégulière.





Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat est revenu sur les résultats remarquables de la validation internationale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) 2021 du Sénégal, avec un score global très élevé de 93 points sur un total de 100 points dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2019.



Le Président de la République signale que ce résultat consacre les efforts volontaristes consentis par l’Etat, pour asseoir la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, conformément aux critères d’évaluation, aux composantes fondamentales de l’ITIE et au nouveau modèle de validation.



Le Chef de l’Etat félicite le Gouvernement et le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (CN-ITIE), pour le travail de qualité accompli et demande, dans cet élan, de renforcer le soutien au dit comité.

Le Président de la République invite, enfin, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Pétrole et des Energies, à préparer la prochaine réunion du COS-PETROGAZ, instance qui doit examiner l’avant-projet de loi relative à la répartition et à l’encadrement des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur les points suivants :

la sécurisation du bétail et la santé animale : à ce titre , le Président de la République a demandé, au Gouvernement d’accorder une attention particulière à la préservation du cheptel national, à la sécurisation du bétail et au renforcement de la santé animale, à travers la vaccination contre les maladies animales prioritaires au Sénégal; le renforcement de la protection des consommateurs et de la veille sur la stabilité des prix : à ce sujet, le Chef de l’Etat rappelle que la loi 2021-25 du 25 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs, est une réforme majeure, en vue d’assurer la régulation optimale des prix, une concurrence saine entre acteurs et la protection durable du consommateur.

Le Président de la République demande, à ce propos, au Ministre en charge du Commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires pour une application intégrale et sans délai de cette loi, dont les impacts économiques et sociaux, contribueront à l’amélioration significative des pratiques commerciales, du pouvoir d’achat des ménages et de la qualité de la consommation.



Revenant sur l’Expo "Dubaï 2020", le Chef de l’Etat se réjouit de sa participation, le 13 octobre 2021, à la Journée nationale du Sénégal dans le cadre de cette exposition universelle. Il a, en outre, félicité Madame le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, le Directeur général de l’ASEPEX, Commissaire général, le Directeur général de APIX SA ainsi que les autres acteurs et exposants pour la bonne organisation de cette journée.



Le Président de la République a clos sa communication par son agenda diplomatique.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS



- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;



- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’exécution budgétaire 2021;



- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;



- Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la mission aux Etats Unis dans le cadre de la coopération économique et financière et sur la production de vaccin contre la Covid-19;



- Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid-19 et la stratégie vaccinale déployée ;



- Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et la campagne agricole 2021-2022 ;



- Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a fait une communication sur la révision du Code général des Collectivités territoriales;



- Le Ministre du Pétrole et des Energies a fait une communication sur les projets pétroliers et gaziers;



- Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fait une communication sur la Journée nationale du Sénégal à l’Exposition Dubaï 2020;



- Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare relatif aux travaux du Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou.





AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



- Le projet de loi portant Code de l’Aquaculture;



- Le projet de loi complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, relatif à la non-discrimination au travail;



- Le projet de décret portant application de la loi relative à la création et à la promotion de la startup.

