Le directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, tous les patrons ont pris leur chéque, excepté Bougane Guèye Dany Comme chaque année, l’aide à la presse fait beaucoup de bruit. 2020 n’a pas dérogé à la règle, malgré le contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Les patrons des médias accusent le ministre de la Communication de gestion opaque.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mai 2020 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant à la polémique, le directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, a fait savoir qu’il n’y a pas eu de refus d’encaisser son chèque de la part des patrons, excepté Bougane Guèye Dany. « En dehors de D-media, ils ont tous reçu leur chèque. Il n’y a pas eu de boycott. Et le ministre a doublé les montants », a-t-il affirmé sur la Rts.



Ousseynou Dieng s’est même permis de tacler, le président du Cdeps, Mamadou Ibra Kane, éditeur des journaux sportifs Stades et Sunu Lamb. « Celui-là qui conteste et qui est à l’origine du communiqué, il est l’un des premiers à recevoir leur chèque ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos