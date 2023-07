Le directeur général de l'AIBD, Abdoulaye Dieye à ses détracteurs : " Je suis dans le temps de l'action" Victime depuis quelques temps d'un lynchage médiatique, Abdoulaye Dieye, Directeur General de l'AIBD affiche la sérénité et semble imperturbable.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2023 à 12:14

"Je suis dans le temps de l'action comme le veut le Président de la République Macky Sall", a-t-il martelé, interrogé en marge de la visite qu'il effectue au Maroc pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du Centre de maintenance aéronautique que le Sénégal construit à l'aéroport de Diass.



"Nous sommes là pour mettre en œuvre sa vision. Nous n'avons pas le temps de parler ni de faire du bruit. L'essentiel est pour nous de mettre en œuvre la vision du président, Macky Sall par des actes concrets. Je suis sur ce chemin avec détermination et engagement dans la loyauté ", a insisté le Directeur Général qui a exprimé sa satisfaction sur l'état d'avancement des travaux après avoir visité les ateliers de Intertridim, l'entreprise marocaine qui fabrique le hangar de maintenance des avions.



Les pièces constitutives de cet hangar à savoir les barres en acier et les autres outils lourds sont sortis de terre et seront bientôt acheminées à Dakar, selon les responsables de Intertridim. Des conteneurs sont déjà sur le site pour le démarrage du montage et la livraison du hangar en septembre.





