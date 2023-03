Le foncier encore source de conflit : bagarre entre forces de l'ordre et les habitants de Mbane A Mbane des échauffourées ont été signalées ce matin entre forces de l'ordre et les habitants du village de Mar. Selon l’élément reçu tout serait parti d’une descente des gendarmes et des hommes d’affaires indiens à la recherche de terre à exploiter.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

D’après le lanceur d’alerte ces exploitants qui semblaient un peu perdu peinaient à localiser les terres recherchées et devant la révolte des populations, ils avaient même changé de village.



Et selon toujours les informations reçues, le chef du village Gallo Guiro a signalé que quatre coups de feu ont été entendus. Mais pas morts, ni de blessés signalés



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook