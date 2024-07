Le forum africain sur l’énergie s’ouvre à Dakar : Un pas vers une gestion responsable des ressources

Ouverture ce lundi 29 juillet à Dakar du Forum Africain des Organisations de la Société Civile (OSC) sur la transition énergétique durable et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Ce forum, qui se tiendra pendant trois jours, rassemble des coalitions de divers pays africains, toutes engagées dans les questions liées à l'énergie. L'événement offre une plateforme pour partager les bonnes pratiques et discuter des stratégies, visant à promouvoir les énergies renouvelables.