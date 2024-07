Le franc CFA s’est renforcé de 11,4% entre avril et mai 2024

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2024 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

En variation annuelle, le franc CFA s'est apprécié de 126,7% par rapport aux monnaies des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. En particulier, le franc CFA enregistre une hausse de 202,9% et 24,7% respectivement par rapport au naira et au cedi ghanéen.



L’indice du taux de change de l’euro, calculé par la Bce, s’est apprécié de 0,3% en mai 2024 comparativement à son niveau moyen du mois précédent, après un repli de 0,2%. La monnaie des pays de la zone euro s’est renforcée de 2,1% face au yen japonais, de 0,8% par rapport au dollar américain et au dollar canadien et de 0,7% vis-à-vis du franc suisse.



L'euro a aussi pris de la valeur face aux monnaies des pays émergents, notamment le rouble russe (+3,3%), la roupie indienne (+0,8%), le yuan chinois (+0,7%) et la livre turque (+0,7%). En revanche, la devise européenne s’est dépréciée par rapport au rand sud-africain (-1,6%), au dollar australien (-0,9%) et à la livre sterling (-0,1%).



Bassirou MBAYE





Source : Le franc CFA a enregistré, au cours du mois de mai 2024, un renforcement de 11,4% comparé à sa valeur du mois précédent, en lien avec son appréciation par rapport au naira (+13,4%), au cedi (+6,1%), au dollar libérien (+2,0%), au franc guinéen (+0,5%) et au dalasi gambien (+0,1%). En revanche, sur la même période, la monnaie des pays de l'UEMOA a perdu 0,6% de sa valeur face au leone sierra-léonais.Source : https://www.lejecos.com/Le-franc-CFA-s-est-renforc...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook