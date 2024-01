Le maire de Bambilor traîné en justice pour escroquerie foncière portant sur plus de 50 millions FCFA

La mairie de Bambilor est secouée par une plainte déposée contre le maire Ndiagne Diop et le conseiller municipal Alassane Dia. L'affaire a finalement atterri à la Brigade de Recherches (BR) de Dakar-Faidherbe.



Que s'est-il passé ?



D'aprés Seneweb, tout a commencé lorsque la coopérative d'habitat de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) du ministère des Finances et du Budget voulait acheter des terrains à Bambilor pour ses membres.



Le conseiller municipal Alassane Dia a mis en rapport les éventuels acquéreurs avec l'édile, d'après les éléments de l'enquête.



Après marchandage suivi d'un consensus, les responsables de la coopérative d'habitat de la DCMP ont versé l'argent contre des décharges et des actes de délibération signés par le maire, Ndiagne Diop, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Sauf que depuis des années, les acquéreurs peinent à entrer en possession de leurs biens. Ils ont déposé une plainte pour escroquerie foncière portant sur plus de 50 millions FCFA.



Interrogé sur procès-verbal, le maire et responsable de l'Apr, Ndiagne Diop, aurait reconnu les faits.



Au terme de l'enquête, les gendarmes de la Brigade de Recherches de Dakar-Faidherbe ont transmis le dossier au parquet.

