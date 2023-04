Le maire de Keur Massar Sud arrêté: Ses collaborateurs pointent du doigt le Réseau des élus locaux du Sénégal et l'AMS

La cellule de communication de la mairie de Keur Massar ,Sud exprime son mécontentement à l'égard du silence observé par les élus locaux et l'Association des maires du Sénégal depuis l'emprisonnement de leur maire, Mouhamed Bilal Diatta, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État.



Selon les collaborateurs du maire, ils ont saisi le Réseau des élus locaux et l'AMS dans cette affaire, mais aucun acte n'a été posé jusqu'à présent. Ils fustigent le mutisme des élus locaux et de l'AMS et les interpellent à prendre leurs responsabilités pour la libération de leur maire, qu'ils considèrent comme un maire digne d'une commune, arrêté pour délit d'opinion.

