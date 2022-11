Le militaire Fulbert Sambou repose au cimetière Saint Lazare : Moussa Tine interpelle Macky Sall et le procureur Dans cette affaire de disparition d’un militaire et d’un gendarme, les interrogations des familles restent sans réponse de la part des autorités. En attendant que les autorités édifient les Sénégalais sur les circonstances des disparitions de ces deux éléments des forces de défense et de sécurité, le sergent-chef Fulbert Sambou repose pour l’éternité au cimetière Saint Lazare de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Novembre 2022 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de levée du corps s’est tenue à l’hôpital militaire de Ouakam, en présence de militaires. Un hommage a été rendu au sous-officier par l’armée. Fulbert Sambou est inhumé sans autopsie, sous prétexte que sa dépouille était dans un état de décomposition avancée. En tout cas, sa famille et ses amis continuent de soupçonner un assassinat.



A cet effet, le président du parti Alliance Démocratique Pencoo exprime son inquiétude pour le pays.



Moussa Tine pense que l’affaire Fulbert Sambou et Didier Badji est d’une gravité énorme. Il pense que le procureur de la République et le président de la République, chef suprême des armées, doivent parler au peuple.



A en croire l'opposant, c'est dans ces moments qu’on a besoin de la grande presse sénégalaise. Il regrette quand même que du fait des dispositions légales, les parlementaires de l’opposition ne peuvent pas mettre en place une commission d’enquête.











L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook