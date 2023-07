Le ministre de l’Enseignement se félicite du déroulement des épreuves du BAC

Plus de 155.000 candidats au baccalauréat général ont démarré les épreuves ce mardi matin. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’examen se déroule normalement sur toute l’étendue du territoire.



« Pour le moment tout se passe très bien. Dans les centres que nous avons visités les personnels à savoir les surveillants les présidents de jury tout le monde est sur place. Les épreuves ont débuté à l’heure et correctement nous espérons que c’est le cas sur l’étendue du territoire national. L’année scolaire s’est déroulée correctement et les examens ont démarré correctement et nous espérons que ça se passera très bien », a déclaré Moussa Baldé.



Le ministre visitait les centres d’examen de l’Université Amadou Hampâté Bâ et du Lycée de Blaise Diagne. Il était en compagnie du directeur de l’Office du bac, de l’inspecteur d’académie de Dakar, des membres de l’association des parents d’élèves et autres acteurs de l’éducation.