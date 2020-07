Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé et les syndicalistes fument le calumet de la paix. Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé et les syndicalistes fument le calumet de la paix. L’annonce a été faite aujourd’hui, au cours d’une rencontre tenue ce mardi 28 juillet entre les deux parties. Cette rencontre s’est déroulée sous l’égide du ministre entouré de ses collaborateurs qui a reçu aujourd’hui les responsables du syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture afin de lancer officiellement le cadre de concertation, de dialogue et de négociations autour des doléances du SYNTTAS, rapporte notre source.



Cependant, ledit cadre va être présidé sous l'autorité du ministre par le secrétaire général du MAER où siégeront tous les directeurs nationaux et les responsables de syndicats, notamment le SYNTTAS.



Cette paix retrouvée augure de lendemains meilleurs pour la campagne agricole et la prochaine campagne de commercialisation de l’arachide...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Le-ministre-de-l-agricul...

Accueil Envoyer à un ami Partager