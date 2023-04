Le mouvement «Sam Sunu Allal» tire la sonnette d’alarme : «Le Président Macky encourt des risques s’il ne met pas en priorité son parti» La présidente du mouvement «Sam Sunu Allal» et allié de la coalition Benno au niveau de la commune de Yeumbeul Sud dans le département de Keur Massar, Maïmouna Dione prévient son candidat Macky Sall. Elle dénonce le manque de leadership, la division, les querelles internes, les guerres de positionnement qui refont surface, sans oublier le fait que son mouvement a été laissé en rade.

Avec plus de 36.000 membres répartis dans les différentes régions du Sénégal, la présidente du mouvement «Sam Sunu Allal», Maïmouna Dione a tiré sur la sonnette d’alarme soulignant que ledit mouvement, allié de la grande coalition Benno bokk yakaar (Bby) à Yeumbeul Sud, traverse, selon elle, une situation difficile liée au manque de financement, de leadership dans la localité, de considération de ses membres…».



En effet, renouvelant leur confiance au Président de la République, Macky Sall, la présidente du mouvement «Sam Sunu Allal», surnommée la «lionne», Maïmouna Dione en a profité pour évoquer le manque de leadership au sein de Bby, notamment au niveau du département de Keur Massar. Elle estime que l'ennemi de l'Apr c’est l'Apr.



Selon Maïmouna Dione, le seul cadre de l’Apr, maire de Malicounda et directeur du Coud, surnommé le Dalyncor du Président Macky Sall par ses proches, les a accompagnés avec des appuis financiers conséquents. « Si nous parvenons à cheminer toujours avec Bby, c'est grâce au directeur Maguette Sène qui est à notre chevet de manière constante. Cela démontre qu'il travaille en phase avec le Président Macky Sall. Malgré les clivages et dissensions dont le mouvement est victime, les membres sont toujours debout et s’activent pour l’inscription des primo votants sur les listes électorales permettant aux jeunes de voter massivement pour la grande coalition Bby. »



«Depuis le départ d’Aminata Assome Diatta et Amadou Hott dans le gouvernement, l'on constate un véritable fossé entre les responsables de l'Apr et les concitoyens. Keur Massar souffre d’un véritable problème de leadership, car ces derniers étaient parvenus à fédérer toutes les forces vives pour remobiliser les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle», a déclaré Maïmouna Dione.



Elle salue l’esprit fédérateur d’Abdoulaye Sow qui est en train de faire un travail remarquable dans le département de Keur Massar. Aussi, elle exhorte au Président Macky de prendre le parti en main comme en 2019 pour ne pas avoir une déception à la présidentielle de 2024.

