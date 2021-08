Le post détonant de Thierno Alassane Sall à l'endroit du trio KKS: Comme du je t'aime moi non plus Le post apparenté à l'ancien Ministre Thierno Alassane Sall laisse perplexe quant à sa pertinence et son sens. Vouloir le beurre et l'argent du beurre ou le paysan entre autres maximes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans son post, il explique qu'il s'est uni avec des personnalités de l'opposition dont la Coalition Jotna, "mais dans mon for intérieur, sans conviction. Ces gens sont aussi assoiffés de pouvoir que notre ennemi commun, suis-je au regret de le dire", a-t-il déclaré.



"Cependant, par sa force, cette union, si conjoncturelle soit-elle, répond à notre fin lancinante: renverser Macky Sall et son régime", a-t-il dit.



Comme un air de "lambi golo" quoi!



