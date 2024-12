Le président Faye demande la finalisation de l?évaluation des initiatives d?emplois des jeunes Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a demandé, mercredi, en Conseil des ministres, la finalisation dans les meilleurs délais ‘’d’un programme spécial de recrutement d’enseignants sur trois ans (2025, 2026, 2027), selon les spécialités et matières prioritaires ciblées’’. Bassirou Diomaye Faye a ‘’invité le Premier Ministre à finaliser l’évaluation de toutes les initiatives, de tous les programmes, projets et dispositifs publics de promotion de l’employabilité et de l’emploi des jeunes (ANPEJ, DER/FJ, 3 FPT, XEYU NDAW NI, Domaines agricoles communautaires (DAC), Formation École Entreprise (F2E), AGETIP, FERA…)’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Cette invite s’inscrit dans le cadre de la ‘’refondation urgente de la politique de promotion de l’emploi des jeunes’’, qui demeure, selon le chef de l’Etat, ‘’ priorité nationale, au regard de l’extrême jeunesse de la population du Sénégal et du taux de chômage très élevé chez les jeunes’’. Avec une population constituée à 75% de jeunes de moins de 25 ans, selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le Sénégal a du mal à profiter de ce dividende démographique, faisant que beaucoup d’entre eux choisissent la voie de l’émigration irrégulière au péril de leur vie. Pour offrir à ces jeunes des perspectives d’emploi dans leur pays, le président Faye a appelé les services publics, le privé et les organisations socio-professionnelles à la mise en œuvre d’un programme d’insertion professionnelle des jeunes. Le chef de l’État ‘’a également demandé au Premier Ministre d’engager avec les Ministres et structures de l’État concernés, le secteur privé national et les centrales syndicales, l’élaboration consensuelle et la mise en œuvre pragmatique d’une Stratégie nationale innovante d’insertion professionnelle et d’emploi des jeunes’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Source : https://senemedia.com/annonce-77561-le-prsident-fa...

