Le procès en appel Mame Mbaye Niang/ Sonko renvoyé au 8 mai 2023

Le procès en appel pour diffamation opposant le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko vient d’être renvoyée d’office au 8 mai par le tribunal.



Les députés du Pur, Massata Samb et Amadou Niang, condamnés à six de prison ferme en première instance, vont également comparaître, ce lundi 17 avril, à la barre de la Cour d’appel, rappelle Rewmi.



Ils peuvent compter sur le soutien de leurs collègues qui, on le rappelle, occupent les sièges de devant.