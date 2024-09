Le professeur Chérif BALDE, président du Mouvement Médina Yoro Foula en Marche officialise son soutien au camp présidentiel

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, et son Premier Ministre, Ousmane SONKO, ont posé, depuis le 24 mars 2024, les jalons d'un Projet de transformation systémique du pays fondé sur le tryptique Jubb,Jubbal, Jubbanti. La réalisation de cette noble et exaltante vison requiert la mobilisation de tous les Sénégalais épris de paix, de justice et d'équité pour participer à l'œuvre de développement national.



Après avoir échangé avec les autorités politiques et gouvernementales et consulté les militants du Mouvement Médina Yoro Foulah en Marche (MYF en Marche), j'ai pris l'engagement, aujourd'hui, d'apporter officiellement mon soutien indéfectible au camp présidentiel à l'occasion des élections législatives du 17 novembre 2024. Cet engagement pris de concert avec les militants, a été guidé par les multiples et complexes défis de développement auxquels notre pays et singulièrement notre département sont confrontés.



Cette décision illustre avec éloquence et désintéressement mon attachement à servir mes concitoyens et ma Patrie. Mon souhait le plus profond est de remettre en selle le département de Médina Yoro Foulah et de participer activement à la gestion du pays pour contribuer à son essor économique et social.



C'est pourquoi, j'invite tout le monde à saisir l'opportunité de ce nouvel élan, de cette nouvelle voie tracée, pour notre pays, par le régime de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, à se

mobiliser pendant la campagne électorale et à voter massivement pour le camp présidentiel afin de lui assurer une majorité confortable à l'Assemblée nationale au soir du 17 novembre 2024.



Telle est la direction indiquée et dans laquelle je mettrai toute mon énergie, mon enthousiasme et ma détermination au service de l'intérêt général.