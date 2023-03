"Le professeur Momar Dieng se prépare à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal : une possible victoire historique en perspective" Le professeur Momar Dieng, ancien conseiller technique et politique principal au ministère de l’Éducation du Sénégal et actuellement associé directeur chez Shikamo Africa, pourrait bien être le prochain président du Sénégal: sources fiables ont révélé qu'il se préparait à annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Bien que Momar Dieng n'ait ni confirmé ni démenti ces informations, il est certain que sa candidature suscite déjà beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme.



En plus de ses activités en tant que conseiller technique et politique principal, Momar Dieng est également professeur à l'Université de Harvard et responsable des partenariats et de la stratégie à l'Institut africain des sciences mathématiques. Cette expérience et son expertise considérables dans différents domaines pourraient lui permettre de mettre en place des politiques innovantes et efficaces s'il est élu président.



En cas de victoire de Momar Dieng à l'élection présidentielle de 2024, il serait le premier président sénégalais issu de l'enseignement supérieur à l'étranger. Cette réalisation représenterait un tournant dans l'histoire politique du Sénégal et susciterait l'espoir et l'enthousiasme d'une nouvelle génération de jeunes sénégalais.



Le Sénégal est un pays avec de nombreux défis, mais également un grand potentiel. Si Momar Dieng se présente et remporte l'élection présidentielle, il pourrait apporter de nouvelles perspectives et des solutions innovantes pour le développement du pays. Les dernières mises à jour sur les développements futurs de cette candidature seront disponibles sur Leral.net.

